Более 400 бальников приняли участие в Всероссийском конкурсе в Лыткарине

В Лыткарине состоялся традиционный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Драйва 2025», который проходит уже пятый год подряд. В этом году зарегистрировались более 400 участников, сообщила пресс-служба администрации городского округа Лыткарино.

География участников обширная: ближайшие города — Лыткарино, Люберцы, Раменское, Дзержинский, Москва, а также постоянные участники из Курска, Тулы и Санкт-Петербурга.

В соревнованиях приняли участие танцоры от 3х лет до 21+ года. Было представлено несколько отделений: фестиваль танцевальных школ, средняя группа, вечернее отделение, ювеналы и старшие возрастные категории. Спортсмены представили свои номера в двух программах: европейской и латиноамериканской.

Критерии зависят от уровня: классовые танцоры (начинающие) — оценивались по технике: ритм, осанка, работа стоп, линии корпуса. Рейтинговые танцоры (опытные) — больше внимания к выразительности, сложности хореографии и артистизму.

«Поскольку это субъективный вид спорта, судьи учитывают не только технику, но и костюмы, макияж, прически и общую подачу. Опытные участники всегда тщательно готовятся к выступлению, и это заметно», — рассказал организатор межрегионального этапа Кубка Российского Танцевального Союза под названием «Кубок Драйва 2025» Игорь Фуфурин.

Организаторами было разыграно более 260 комплектов наград, включая кубки, призы и подарки от спонсоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.