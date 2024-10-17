Более 400 аварийных деревьев убрали в лесах Волоколамска

В Волоколамске в филиале «Мособллес» успешно завершены запланированные на 2024 год работы по рубке аварийных деревьев. В рамках выполнения государственного задания специалисты спилили 439 деревьев, которые представляли угрозу для безопасности жителей и их имущества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все спиленные стволы уложены в поленницы, а места рубок тщательно очищены от порубочных остатков.

Рубка аварийных деревьев — это не только устранение угрозы безопасности, но и улучшение санитарного состояния лесов. Чаще всего деревья, признанные аварийными, расположены вблизи населенных пунктов и имеют уже какие-либо повреждения, которые могут привести к их падению.

Самовольная рубка даже аварийных деревьев, запрещена. Проводить ее могут только специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.