Более 4 тыс человек посетили мероприятия ко Дню России в Дмитровском округе ⁣

В учреждениях культуры Дмитровского городского округа прошло порядка 50 праздничных мероприятий. Их посетили более 4 тыс. человек, сообщила администрация городского округа.

В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» для гостей и жителей города состоялась увлекательная экскурсия «Город Дмитров в истории России». В компании лучших экскурсоводов Музея все желающие смогли прогуляться по центру города, а также посетить знаковые места, посвященные мужеству и героизму наших соотечественников.

В Центре культурного развития «Подосинковский» для гостей состоялась праздничная театрализованная программа в исполнении ансамблей народной песни «Новая весна» и «Славица». Мероприятие закончилось всеобщим исполнением песни «Россия», поздравлениями и овациями зрительного зала.

Команда филиала «ДЗФС» Центрального Дворца культуры «Созвездие» провела патриотическую акцию «День России» для воспитанников детского сада «Сказка». С самого утра детей и их родителей встречали любимые герои из мультика «Три кота». Весёлые коты с триколором приглашали всех обниматься и фотографироваться. А детские песни о России, о Родине, о любви и уважении к своей стране создавали товарищеский и дружный настрой.

Также в филиале «Княжево» Центрального Дворца культуры «Созвездие» прошёл патриотический флешмоб «В ритмах страны!», в котором приняли участие подростки и молодёжь деревни Княжево.

Песни о России и любви к Родине звучали на сценах всех учреждений культуры Дмитровского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.