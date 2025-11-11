Более 35,7 тыс дефектов отремонтировали на детских площадках Подмосковья в 2025 г
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С начала текущего года на территории Московской области отремонтировано более 35,7 тыс. дефектов игровых площадок, включая устранение наиболее распространенных повреждений оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
В числе основных видов ремонтных работ:
- устранено порядка 4,9 тыс. дефектов на качелях;
- произведен ремонт более 1,5 тыс. дефектных горок.
Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что на территории региона насчитывается более 20 тыс. детских и спортивных площадок. Инспекторы ведомства уделяют данным объектам особое внимание. Важна каждая деталь: от конструктивных элементов до состояния песочниц. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность жителей, должны устраняться в течение суток, также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние.
Наиболее активные территории ремонта по количеству восстановленных качелей:
- Подольск — произведены работы по ремонту 487 качелей;
- Красногорск — выполнено восстановление 398 качелей;
- Мытищи — осуществлен ремонт 255 качелей.
Что касается устранения дефектов на горках, то наибольший объем работ выполнен в следующих округах:
- Балашиха, где отремонтировано 142 горки;
- Красногорск — 137 горок.
- Одинцовский округ — 110 горок.
Проведенная работа направлена на обеспечение комфортных условий отдыха детей и родителей, а главное — на создание безопасной среды для активного досуга семей в Подмосковье.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.
«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.