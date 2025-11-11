Более 35,7 тыс дефектов отремонтировали на детских площадках Подмосковья в 2025 г

С начала текущего года на территории Московской области отремонтировано более 35,7 тыс. дефектов игровых площадок, включая устранение наиболее распространенных повреждений оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В числе основных видов ремонтных работ:

устранено порядка 4,9 тыс. дефектов на качелях;

произведен ремонт более 1,5 тыс. дефектных горок.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что на территории региона насчитывается более 20 тыс. детских и спортивных площадок. Инспекторы ведомства уделяют данным объектам особое внимание. Важна каждая деталь: от конструктивных элементов до состояния песочниц. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность жителей, должны устраняться в течение суток, также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние.

Наиболее активные территории ремонта по количеству восстановленных качелей:

Подольск — произведены работы по ремонту 487 качелей;

Красногорск — выполнено восстановление 398 качелей;

Мытищи — осуществлен ремонт 255 качелей.

Что касается устранения дефектов на горках, то наибольший объем работ выполнен в следующих округах:

Балашиха, где отремонтировано 142 горки;

Красногорск — 137 горок.

Одинцовский округ — 110 горок.

Проведенная работа направлена на обеспечение комфортных условий отдыха детей и родителей, а главное — на создание безопасной среды для активного досуга семей в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.