Более 350 операторов системы‑112 ежедневно принимают вызовы от жителей Подмосковья

Система-112 Московской области обеспечивает круглосуточную работу номера «112» на территории региона. В ней задействовано около 4 тысяч специалистов, которые обеспечивают бесперебойное функционирование службы, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

На сегодняшний день в систему-112 входят более 500 объектов и примерно 1 000 автоматизированных рабочих мест. Подмосковная служба спасения является самой крупной в стране по своему масштабу.

Система-112 организована по децентрализованной схеме. Когда человек звонит на единый номер «112», его вызов направляется оператору единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) того муниципального образования, где он находится. Если оператор не успевает принять вызов в течение первых 8 секунд, звонок переходит к операторам основного или резервного центра обработки вызовов.

Оператор проводит опрос заявителя и на основании классификатора происшествия передает информацию в соответствующие экстренные службы. Это сокращает время прибытия спасательных экипажей на места сложных происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Операторы системы-112 взаимодействуют с экстренными службами, такими как скорая медицинская помощь, полиция, пожарная охрана, аварийная газовая, служба «Антитеррор» и ЦУКС МЧС России. Также налажено сотрудничество с Комитетом лесного хозяйства Московской области и другими службами.

Система-112 предлагает жителям и гостям Подмосковья помощь в формате одного окна: они лишь сообщают о происшествии, а операторы координируют вызов необходимых экстренных служб.

При каждом обращении на номер «112» все переговоры записываются, что позволяет заявителям быть уверенными в получении квалифицированной помощи. В случае необходимости можно проверить действия оператора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.