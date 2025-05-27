Более 35 тыс школьников Подмосковья во вторник сдали ЕГЭ по математике

Во вторник в рамках основного периода единого государственного экзамена выпускники 11-х классов Подмосковья сдавали математику. Всего участие в экзамене приняли 35 817 человек, из них 16 875 выбрали базовый уровень, а 18 942 — профильный. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«Мы видим устойчивый интерес к профильной математике. Это говорит о стремлении выпускников поступать в вузы, где требуется высокий уровень математической подготовки — в инженерные, технические и экономические направления», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Экзамен прошел в штатном режиме в 256 пунктах проведения. В его организации были задействованы 731 общественный наблюдатель, а за ходом экзамена дистанционно следили 708 онлайн-наблюдателей.

Продолжительность экзамена составила 3 часа (180 минут) на базовом уровне и 3 часа 55 минут (235 минут) на профильном.

Участники смогут узнать свои результаты не позднее 9 июня. Для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине, предусмотрен резервный день — 20 июня. Для тех, кого не устроит результат, как и в прошлом году существует день пересдачи, которым можно воспользоваться один раз — 4 июля.

Следующий экзамен в рамках основного периода ЕГЭ пройдет 30 мая. 11-классники сдадут обязательный для всех выпускников предмет — русский язык.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.