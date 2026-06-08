Более 330 детей посетили «Лесные лаборатории» в Подмосковье

Более 330 школьников приняли участие в проекте «Лесные лаборатории» в первую неделю его работы в Подмосковье. Занятия проходят под открытым небом в рамках развития движения школьных лесничеств по поручению губернатора Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Проект реализуют совместно комитет лесного хозяйства, министерство образования и министерство благоустройства региона при поддержке администраций муниципалитетов. Его цель — познакомить детей с природой Подмосковья и сформировать бережное отношение к лесу.

Мероприятия уже прошли в Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Пушкинском округах, а также в Истре, Серпухове, Солнечногорске, Одинцове, Домодедове, Шатуре и Дмитрове. Специалисты ГАУ МО «Мособллес» провели для ребят экскурсии, лекции и познавательные мастер-классы на свежем воздухе.

В ближайшее время на площадках проекта организуют тематические «лесные дни» для детей из пришкольных лагерей. Участники узнают о лесных профессиях, правилах экологичного поведения, познакомятся с животными и растениями региона и получат практические знания о сохранении лесных ресурсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.