Более 325 ветеранов Жуковского получили выплату ко Дню Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны Московской области получили единовременную выплату как от федеральных, так и региональных властей. Согласно указу президента России Владимира Путина, размер федеральной выплаты для ветеранов варьируется от 55 до 80 тысяч рублей, в зависимости от льготной категории. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В преддверии Дня Победы мы с гордостью сообщаем, что ветераны городского округа Жуковский получили заслуженную материальную поддержку от 40 до 70 тысяч рублей в зависимости от заслуг каждого. Это дань уважения и благодарности тем, кто встал на защиту Родины и проявил мужество в труднейшие времена. На сегодняшний день в городском округе Жуковский проживает 329 ветеранов Великой Отечественной войны из них: 17 — участников и инвалидов ВОВ», — рассказала и. о. начальника социальной защиты Александра Кудряева.

В ведомстве отметили, что кроме денежных выплат всех ветеранов города поздравили памятными подарками. Поздравления ветеранам за их мужество и вклад в защиту Родины вручали представители социальной защиты населения и местной администрации. Каждому из них были вручены цветы, поздравительные открытки от Губернатора, а также подарочные сертификаты.

Дополнительную информацию можно получить по единому телефону «горячей линии» 122 добавочный 6. Чат для вопросов и ответов о мерах социальной поддержки в Telegram — чате «Социалка. Жуковский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.