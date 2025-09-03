Более 3,2 тыс флагов и декоративных конструкций украсят Москву на День города

Свыше 3,2 тыс. флагов и декоративных конструкций украсят Москву в честь Дня города, который отпразднуют 13 и 14 сентября, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В общей сложности установим свыше 3,2 тыс. флагов и декоративных конструкций, они украсят главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр добавил, что ключевым элементом концепции украшения города станет слово «Москва» и число «878» — столько лет исполняется российской столице в 2025 году.

Также в рамках празднования Дня города в Москве установят декоративные элементы в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флаговые конструкции будут размещены на значимых городских объектах, включая Поклонную гору и Тверскую улицу.

Зоны отдыха с цветочными клумбами и качелями появятся в парке «Яуза», у южного входа станции метро «Динамо», на Ходынском поле, Центральной площади и площади «Юности» в Зеленограде, а также в других парках.

В музеях-заповедниках «Царицыно», «Коломенское» и в парке «Фили» будут установлены конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары. На городских билбордах, остановках и афишных стендах будет размещено более 600 поздравительных плакатов.

Кроме того, 13 и 14 сентября архитектурно-художественная подсветка зданий будет работать в праздничном режиме. Ко Дню города дополнительные украшения не закупались. Все декоративные элементы используются повторно.