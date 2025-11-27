Более 31 тыс жителей Подмосковья уже проголосовали за очистку прудов в 2026 г

На портале «Добродел» проходит голосование по очистке водоемов, которые будут очищены в 2026 году по губернаторской программе «100 прудов и озер». По словам министра экологии и природопользования Московской области Виталия Мосина, жители региона проявляют активность: количество проголосовавших уже перевалило за 30 тыс., сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«На сегодняшний день наиболее активными являются жители Дмитровского округа, где принято свыше 3000 голосов. В топ-3 также входят Сергиево-Посадский и Наро-Фоминский округа — там более 2 500 голосов на каждый муниципалитет. Немного огорчает ситуация в таких округах, как Клин и Раменский, где не набирается и сотни голосов. Надеюсь, что за оставшиеся 13 дней они тоже подтянутся. У нас нет сомнений в том, что в конечном счете участников голосования будет больше, чем в прошлом году», — отметил глава Минэкологии.

Проголосовать можно по ссылке: https://vmeste.mosreg.ru/votings, для чего следует авторизоваться на портале госуслуг. Здесь же можно комментировать ход голосования.

В 2025 году в программу «100 прудов и озер» вошли 20 русловых водоемов общей площадью 302 га, выбранных жителями, в голосовании приняли участие 47 602 человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.