Более 30 водных объектов расчистили в Истре за 2024 год

В 2024 году в городском округе Истра была проведена санитарная очистка 32 водных объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

2 водных объекта привели в порядок в рамках программы «100 прудов и озер», инициированной губернатором Подмосковья, это пруды в Дедовске и Новопетровском. Работы проведены силами и средствами Министерства экологии Московской области.

На 10 водных объектах проведена санитарная очистка силами подрядной организации. Пруды очистили от водной растительности, ряски, камыша, произвели уборку мусора с водной глади и в 5-метровой зоне, ликвидировали сухостой и произвели окос береговой линии. Это водные объекты по адресам: в г. Дедовск, ул. 9 мая; д. Вельяминово; д. Манихино; д. Лечищево, ул. Песочная; с. Онуфриево; д. Котово; д. Филатово, ул. Иваньковская; пос. Красный; д. Глебово Избище; д. п. Снегири, ул. 2-я Железнодорожная.

На 20 водных объектах проведена санитарная очистка силами МБУ «ДОДХИБИМР». В числе проведенных мероприятий: окос береговой полосы, вырубка сухостоя, уборка мусора с береговой полосы. Силами муниципальной службы содержания территорий проведены плановые работы на водных объектах по адресам: в Истре на ул. Советской; в Дедовске: ул. Дедово, ул. 2-я Труда, ул. Пионерская, ул. Краснофлотская; в поселках: Лесодолгоруково, Снегири (на ул. Колхозной), Румянцево, (на ул. Садовой); в деревнях: Павловское, Бутырки, Веретенки, Первомайское, Покоево, Парфенки, Давыдково, Леоново (ул. Раздольная), Горнево, Давыдовское, Рожново, Хмолино (ул. Дружбы).

Кроме этого, сотрудники МБУ «ДОДХИБИМР» весной, летом и осенью по просьбам жителей проводили внеплановое содержание — уборку мусора, окос береговых линий. Таким способом дополнительно поддерживали порядок прибрежных зон на 50 прудах округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.