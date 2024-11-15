Более 30 обращений жителей села Талалихино приняли на выездной администрации

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин совместно с коллегами, депутатами и представителями структурных подразделений и смежных организаций принял более 30 обращений жителей села Талалихино в рамках выездной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Одной из тем стал вопрос по использованию спортивного зала и его ремонта. Глава округа дал поручение управлению по спорту и туризму детально проработать все обращения и найти оптимальные пути решения.

Традиционно востребованными остаются темы содержания многоквартирных домов, благоустройства, ремонта дорог и здравоохранения.

«Для нас очень важно не только услышать проблемы, которые волнуют жителей, но и ответить на их вопросы», — подчеркнул Михаил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.