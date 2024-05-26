Более 3 тыс магазинов предлагают скидки в рамках гастрофестиваля в Москве

Торговыми партнерами фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» в этом году будет свыше 3 тыс. магазинов, а также 140 рынков и ярмарок, сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Во время фестиваля в мегаполисе традиционно увеличивается спрос на рыбную продукцию. В 2023 году участники мероприятия продали более 230 тонн рыбы.

Гостям фестиваля предложат приобрести сотни видов рыбы и морепродуктов по выгодным ценам, а сетевые магазины предоставят хорошие скидки на продукцию. Участниками рыбной недели станут 15 крупных торговых сетей (Х5 Group, «ВкусВилл», «Окей», «Магнит», «Магнолия», «Глобус» и т. д.).

Например, в магазинах «Пятерочка» для покупателей подготовили спецпредложения на 63 вида рыбной продукции. В «Перекрестке» скидки затронут 80 позиций. В «Магните» со скидкой в 50% можно будет купить рыбные наггетсы, в магазинах «Окей» — мойву.

Во время проведения фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» на площадках города почти во всех округах работают рыбные рынки с выгодными ценами и широким ассортиментом. Самыми большими будут площадки на улице Школьной и у фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ.

Традиционный фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» проходит в мегаполисе с 24 мая по 2 июня. Площадки открыты в будни с 11:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 21:00. Всего работает 31 площадка.