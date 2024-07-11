Более 250 ярмарок провели в Подмосковье в июне и начале июля

Лето радует жителей Московской области урожаем: на прилавках в магазинах и на рынках изобилие ягод, фруктов и овощей. Приобрести свежие витамины, а вместе с ними и заряд сил и энергии на осенне-зимний период можно на ярмарках. В июне в подмосковных горокругах их прошло 226. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Уже 40 ярмарок в этом месяце состоялось. Мы из года в год наблюдаем тенденцию, что нашим жителям все больше и больше приходится по душе именно такой формат покупок: на ярмарке можно потрогать продукцию, выбрать самостоятельно те или иные товары, даже продегустировать представленное. Радует, что особый спрос присутствует на товары наших, подмосковных фермеров — всего в Подмосковье насчитывается более 760 крестьянских хозяйств. И предлагают наши земляки качественные продукты», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Подробнее о том, что можно приобрести на летних ярмарках, в том числе от подмосковных фермеров рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

«В большей степени представлены сезонные товары — фрукты, овощи, ягоды, грибы, а также инвентарь, средства обработки для сада и огорода. Можно приобрести свежую молочную и мясную продукцию, сувениры от ремесленников», — отметил министр.

Как дополнил Сергей Керселян, чтобы получить место на ярмарке, фермерам необходимо связаться с организаторами, телефоны которых указаны в соответствующем реестре. Либо же обратиться в администрацию того или иного городского округа. С полной информацией можно ознакомиться на официальном сайте регионального Минсельхоза.

Кроме того, он подчеркнул, любой фермер или организация потребкооперации могут воспользоваться муниципальной программой для размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе. Для этого необходимо обратиться в администрацию муниципалитета.

«По указанной льготе могут быть размещены только нестационарные торговые объекты, где основным ассортиментом является продукция крестьянско-фермерского хозяйства, сельскохозяйственная и социально-значимая продукция. Воспользовались такой возможностью 26 фермеров Подмосковья», — сказал Сергей Керселян.

Помимо этого, фермеры могут получить место под реализацию своей продукции в онлайн режиме, выбрав его на интерактивной карте Геопортала Подмосковья.

«На карту занесено более 1 580 точек для размещения нестационарных торговых объектов. На сегодняшний день услугой воспользовались крестьянско-фермерские хозяйства из всех городских округов Московской области», — заключил Керселян.

Как получить место под торговлю онлайн

На интерактивной карте Геопортала Подмосковья выбрать свободное место. Затем через портал «Госуслуги Московской области» подать заявление.

Администрация в течение 7 дней рассматривает заявление и заключает с фермером договор, после чего он может осуществлять торговую деятельность на выбранном месте.

В случае отсутствия мест для размещения на интерактивной карте, фермер может предложить свою локацию.

Включить точку в Схему можно в онлайн-режиме через региональный портал Госуслуг. В данном случае заявка рассматривается в течение 21 рабочего дня. Затем выбранное место отобразится на карте Геопортала Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.