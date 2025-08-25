Более 250 долголетов приехали в Сергиев Посад на квест «Золото посадского скита»

Сергиево-Посадский округ принимал гостей из 16 городских округов Подмосковья. Все началось с зажигательной разминки в парке Скитские пруды. Затем прошли соревнования в скорости, ловкости и сообразительности, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы рады вас приветствовать на нашей Сергиево-Посадской земле. Мы постарались приготовить настоящий праздник. Заряжайтесь энергией!» — отметила директор комплексного цента соцобслуживания и реабилитации «Сергиево-Посадский» Ольга Кондратьева.

На несколько часов парк превратился в огромную игровую площадку. Каждая команда получила карту, по которой отыскивала очередную точку и, ответив правильно на каверзный вопрос, получала в награду ключ. И только при его наличии долголеты переходили на следующий уровень.

Быстрее всех преодолели дистанцию хозяева — долголеты из Сергиева Посада, второй результат показали соседи из Дмитрова, а третий — гости из Домодедова. Победители были отмечены памятными призами. При этом проигравших не было, все получили заряд энергии и хорошего настроения.

Кроме того, все желающие смогли принять участие в мастер-классах, веселых конкурсах и народных забавах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.