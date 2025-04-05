Более 2,5 т мусора собрали на общегородском субботнике в Балашихе

Первый общегородской субботник прошел на территории усадьбы Пехра-Яковлевское в рамках ежегодного месячника чистоты. Несмотря на резкое ухудшение погоды, участие в мероприятии приняли десятки жителей, сотрудники управляющих компаний, администрации, депутаты, а также представители Российского государственного университета народного хозяйства и государственной службы имени В. И. Вернадского, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Апрель — традиционный для нас месяц чистоты и благоустройства. Мы выходим в наши леса, парки, дворы, и сегодня особенно важно, что первая площадка — это территория усадьбы Пехра-Яковлевское. Мы благодарим университет за сотрудничество и рассчитываем в будущем передать эту территорию в муниципальную собственность и создать здесь современный городской парк», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В рамках субботника провели командную экологическую игру по сбору мусора. В соревнованиях участвовали четыре команды: управляющие компании «Городские мастера», студенты «Охотоведы», команда «Деловые люди» от промышленности и команда «Союз молодёжи» от спортивных организаций. Участники соревновались в количестве собранного мусора — общий вес составил более двух с половиной тонн.

Победителем стала команда «Охотоведы», собравшая 769 килограммов мусора.

Председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов подчеркнул, что такие мероприятия не только приносят пользу городу, но и объединяют жителей.

«Сегодняшний субботник — это только начало. Мы запускаем целую серию таких мероприятий, и у каждого будет возможность внести вклад в чистоту и порядок в нашем общем доме», — сказал Геннадий Попов.

Субботник на территории усадьбы Пехра-Яковлевское стал важным шагом в сторону её обновления и создания здесь нового общественного пространства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.