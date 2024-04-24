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Более 25 сезонных кафе будет работать в Ступине в весенне-летний период

В весенне-летний период на территории городского округа Ступино будет работать более 25 сезонных кафе. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

На портале государственных и муниципальных услуг с 2023 года функционирует услуга «Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области».

Услуга позволяет получить место под размещение сезонного (летнего) кафе за 1 день.

В текущем году заключено 11 договоров на размещение летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории округа.

«Суши от Саши» (г. Ступино, пер. Приокский 9, корп. 1);

«Русские блины» (г. Ступино, ул. Андропова 51/20);

«Мэджик пицца», «20.18», «Микс точка» (г. Ступино, пр. Победы 29/38);

«Дольче Вита» (г. Ступино, ул. Андропова 71А);

«Драйв» (г. Ступино, ул. Пристанционная 7А);

«Бодрый день» (г. Ступино, ул. Андропова 42/15);

«Куба» (г.о. Ступино, Каширское шоссе, 78 км);

«Парк» (г. Ступино, ул. Чайковского 1);

«Огни города» (г. Ступино, ул. Фрунзе вл. 13).

Начнут работу летние кафе, размещенные на частной территории: «Виладж Хаус», «Лофт», «Шизгара», «Костер», «Вкусно и точка» и др.

На территории муниципалитета будет работать свыше 25 сезонных кафе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.