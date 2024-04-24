Более 25 сезонных кафе будет работать в Ступине в весенне-летний период
В весенне-летний период на территории городского округа Ступино будет работать более 25 сезонных кафе. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.
На портале государственных и муниципальных услуг с 2023 года функционирует услуга «Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области».
Услуга позволяет получить место под размещение сезонного (летнего) кафе за 1 день.
В текущем году заключено 11 договоров на размещение летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории округа.
- «Суши от Саши» (г. Ступино, пер. Приокский 9, корп. 1);
- «Русские блины» (г. Ступино, ул. Андропова 51/20);
- «Мэджик пицца», «20.18», «Микс точка» (г. Ступино, пр. Победы 29/38);
- «Дольче Вита» (г. Ступино, ул. Андропова 71А);
- «Драйв» (г. Ступино, ул. Пристанционная 7А);
- «Бодрый день» (г. Ступино, ул. Андропова 42/15);
- «Куба» (г.о. Ступино, Каширское шоссе, 78 км);
- «Парк» (г. Ступино, ул. Чайковского 1);
- «Огни города» (г. Ступино, ул. Фрунзе вл. 13).
Начнут работу летние кафе, размещенные на частной территории: «Виладж Хаус», «Лофт», «Шизгара», «Костер», «Вкусно и точка» и др.
На территории муниципалитета будет работать свыше 25 сезонных кафе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.
«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.