Более 24 тыс спасателей и техника готовы к возможным паводкам в Подмосковье

В рамках подготовки к паводку в Подмосковье развернули группировку, состоящую из более чем 24 тыс. человек, а в Луховицах уже дежурят транспортеры для эвакуации жителей, сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области (по гражданской обороне и защите населения), полковник Артем Иваницкий.

«Общая группировка сил и средств, готовых к безопасному пропуску паводковых вод, — это более 24 тыс. человек. Мы мониторим уровни воды на водных объектах. Вместе с тем, у нас все водозаборы на территории Московской области не подвержены на сегодняшний момент загрязнению. Они находятся под особым контролем и Роспотребнадзора, и министерства экологии Московской области. Соответственно, и нашим — то есть работа штаба организована в этом направлении», — сказал Иваницкий.

Он отдельно отметил муниципальный округ Луховицы. Здесь с 19 марта дежурят два плавающих транспортера, которые обеспечат доставку жителей из населенных пунктов, где будут подтоплены дороги.

«Это плановые мероприятия, ежегодно мы там работаем. Плюс инспекторы ГИМС работают на местах, и техника повышенной проходимости на четырех участках уже стоит в готовности. Также личный состав, который работает на этой технике, находится на месте. Как только начнутся первые переливы, сразу будет организована работа», — рассказал замначальника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в каждом муниципальном образовании региона ведутся работы по недопущению подтоплений.

«Чувствительная тема, потому что она касается каждого. Мы были в Раменском, там проведены и проводятся мероприятия по недопущению подтоплений. Я уверен, в каждом городе и в каждом муниципалитете соответственно такие работы ведутся», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.