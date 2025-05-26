Более 2,4 млн человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе

С 19 по 25 мая парки региона привлекли более 2,4 млн посетителей. В выходные дни, особенно в воскресенье, 25 мая, было зафиксировано наибольшее количество гостей — свыше более 427 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В целом, в выходные дни общая посещаемость составила более 846 тыс. человек, в то время как в будние дни парки привлекали в среднем около 300 тыс. посетителей.

Лидером по числу гостей стал парк «Пехорка» в Балашихе — его выбрали более 90 тыс. человек. Парк благоустроили несколько лет назад, теперь здесь есть зоны для игр, спортплощадки, 5D-кинотеатр, контактный зоопарк и современная набережная с арт-объектами.

На втором месте по посещаемости оказался парк имени Л. Толстого в городском округе Химки, который привлек свыше 63 тыс. посетителей. Парк расположен на берегу канала имени Москвы и предлагает детские и концертные площадки. В нем также имеются зоны для активных занятий спортом, такие как скейт-парк и памп-трек, а для детей оборудованы веревочный парк и скалодром. Кроме того, в парке есть площадка для танцев и йоги, что делает его многофункциональным пространством для отдыха.

Третьим по востребованности стал Центральный парк в Пушкинском городском округе. За неделю его посетили 59 тыс. человек. Здесь отдыхающих привлекают красивая природа, удобные аллеи и спортивные зоны, в том числе скейт-парк и площадки для тенниса и баскетбола.

Четвертое место занял парк Мира в Мытищах. Его посетило 55 тыс. человек. Парк предлагает разнообразные локации для мероприятий, включая амфитеатр и фонтанную площадь.

Замыкает пятерку лидеров Центральный городской парк им. М. И. Калинина в городском округе Королев, который привлек более 40 тысяч посетителей. Этот парк, расположенный в центре города, также занимает площадь 11,1 гектара и является важным местом для отдыха и развлечений как для местных жителей, так и для гостей города. В 2016 и 2018 годах были проложены новые пешеходные дорожки, установлены современные парковые скамейки и уличное освещение. В 2020 году в парке появилось дополнительное уличное освещение, а также были оборудованы зоны с боксерскими стойками, что привлекло внимание любителей активного отдыха. Одним из ключевых нововведений стало создание большого веревочного парка площадью до 2000 квадратных метров, к которому ведут освещенные дорожки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.