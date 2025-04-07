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Более 2000 мешков мусора собрали на субботнике в Солнечногорске

Первый в 2025 году субботник прошел в Солнечногорске. Инвентарь выдавали по 17 адресам во всех теротделах. Общими усилиями собрали более 2000 мешков мусора, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

К уборке присоединились неравнодушные жители, специалисты коммунальных служб, управляющих компаний, предприятий, администрации округа и депутаты. Они расчистили дворы, парки, улицы и общественные пространства.

На участках поставили дополнительные контейнеры объемом от 8 до 38 куб. м. Машина оперативно вывозила собранные отходы.

Одной из локаций стала лесопарковая зона в Радумле. Помочь в ее расчистке попросили местные жители.

«Три года организованно не убирался парк, который находится в центре Радумли. Очень приятно видеть, что действительно много людей вышло на уборку мусора. Они провели большую работу. Хочу сказать слова благодарности всем, кто откликнулся и принял участие. Вместе мы приведем городской округ в порядок к юбилею, 80-летию Победы», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Мероприятие дало старт месячнику по уборке территории округа. Субботники будут проводить в апреле каждую субботу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.