Более 2000 человек посетили новый каток с искусственным льдом в Жуковском

Новый каток с искусственным льдом на площади у Дворца культуры в Жуковском открылся 5 декабря и за первые дни работы привлек более 2 000 посетителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каток в Жуковском работает ежедневно с 10:00 до 22:00 на площади у Дворца культуры в рамках проекта «Зима в Подмосковье». За первые дни ледовую площадку посетили свыше 2 000 жителей города. Каток стал популярным местом для семейного и активного отдыха.

Для поддержания качества льда предусмотрены технические перерывы между сеансами. Время работы катка разбито на шесть сеансов с перерывами для обслуживания покрытия. На территории действует пункт проката коньков и камера хранения.

В течение всего сезона на катке будут проходить тематические мероприятия и праздники для посетителей всех возрастов. Актуальная информация о событиях и расписании публикуется в официальном Telegram-канале и сообществе во ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.