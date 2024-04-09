Более 200 человек стали участниками весенней школы вожатых в Подмосковье

В Подмосковье на базе государственного университета просвещения проходит весенняя школа вожатых для студенческих отрядов Московской области, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций региона.

«РСО Московской области — это 110 отрядов и более 4 тысяч активных, заряженных, трудолюбивых ребят, которые делают много добрых и важных дел для Подмосковья и не только, горят своим делом, реализуют себя в профессии. У студентов 5 основных направлений работы: сервисные отряды трудятся в гостиничном и ресторанном бизнесе, активисты строительных отрядов, например, помогают восстанавливать дома в Мариуполе, сельскохозяйственные привлекают к посеву и сбору урожая, студенты-проводники обеспечивают комфорт и порядок в путешествиях по железной дороге, а педагогические отряды организовывают отдых школьников в детских лагерях Подмосковья, Крыма и Краснодарского края. Весенняя школа вожатых как раз поможет подготовить к работе будущих педагогов, прокачает их профессиональные скиллы, а также научит быстро принимать решения в разных ситуациях», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.

В рамках насыщенной образовательной программы будущие вожатые узнают об истории РСО, нормативно-правовых основах деятельности педагогов, профессиональной этике, детской психологии, правилах безопасности, а также разбираются в нюансах работы с детьми. Полученные знания студенты отрабатывают на практических занятиях — решают логические задачи, погружаются в конкретные ситуации, развивают коммуникативные и организаторские навыки, участвуют в играх на командобразование и многое другое.

«Сейчас в школе вожатых обучается более 200 кандидатов. Каждый из них, я уверен, готов к свершению трудовых подвигов. Ведь самое главное — это упорство, которое поможет осуществить любые мечты, достичь всевозможных целей, понять, что является главным. Пожелаем будущему поколению вожатых огромных успехов в развитии себя в педагогической сфере деятельности», — отметил командир Московского областного регионального отделения РСО Павел Ковалев.

После окончания школы ребят ждет экзамен. Студенты, которые успешно пройдут испытания, получат свидетельство государственного образца, которое даст им возможность работать.

Уже этим летом студенты педагогических отрядов отправятся работать в детские лагеря на территории Подмосковья, а также на всероссийские объекты, такие как Артек, Орленок и многие другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.