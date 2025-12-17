Более 20 юных жителей Ленинского округа получили свои первые паспорта

В Центральной библиотеке города Видное 15 декабря состоялась традиционная торжественная церемония вручения паспортов юным жителям, достигшим 14-летнего возраста. Депутат Государственной думы ФС РФ Роман Терюшков совместно с заместителем главы Ленинского округа Иваном Гетманом вручили первые документы 21 подростку. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Посещая подобные торжественные мероприятия, вспоминаю свой собственный день совершеннолетия, когда получал открытку с поздравлениями. Ребята, цените время, развивайтесь, заботьтесь о своих близких и, конечно, будьте достойными гражданами своей страны — Российской Федерации. В добрый путь с главным документом», — обратился ко всем присутствующим в ходе мероприятия депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.

В пресс-службе уточнили, что помимо паспортов, юноши и девушки получили памятные подарки от администрации округа.

«Для меня получение первого паспорта — это очень важное событие. Теперь я чувствую себя старше и несу ответственность за свои поступки. Быть гражданином России — это значит любить свою страну и быть готовым защищать ее, своих близких и родных», — приводятся в сообщении слова участницы торжественной церемонии Таисии Горевой.

Отмечается, что торжественные церемонии по вручению паспортов проводятся в округе ежемесячно. Каждый подросток, достигший 14 лет, может стать участником мероприятия. Для оформления документов необходимо обратиться в любой из четырех многофункциональных центров «Мои документы» Ленинского округа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.