Более 2 тыс исследований качества бахчевых провели в Подмосковье в августе

Традиционно с 1 августа начался сезон продажи бахчевых культур. В Подмосковье сладкие арбузы и ароматные дыни можно приобрести на рынках, ярмарках, а также в специально оборудованных бахчевых развалах. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала месяца ветеринарно-санитарные специалисты Госветслужбы региона провели свыше 2 100 исследований бахчевых культур. Контроль проб включает измерение радиационной безопасности, определение содержания нитратов, а также оценку внешнего вида, вкуса и аромата продукции. По результатам, с реализации сняли 45 кг бахчевых — выявили 8 проб, которые не соответствовали по органолептическим показателям. Такая работа проводится на регулярной основе.

В этом году в Подмосковье — 268 бахчевых развалов. Размещение точек продажи осуществляется по договорам с администрациями муниципалитетов или собственниками земельных участков. Покупатели могут запросить у продавца сертификат или декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, подтверждающие происхождение и безопасность продукции. Такие документы должны быть в каждой торговой точке. В Минсельхозпроде региона рекомендуют не приобретать товары в незаконных местах.

Чтобы выбрать спелые плоды, необходимо обратить внимание на хвостик: он должен быть сухой. У арбуза есть желтое пятно на боку, чем оно ярче, тем дольше арбуз созревал на солнце. Звук должен быть звонким и гулким, а корка — без повреждений.

Сладкая дыня характеризуется ярким ароматом, поверхностью без зеленых пятен и трещин, а также упругостью при нажатии.

