Более 2 тыс детей в Реутове получили поддержку к новому учебному году

В Реутове продолжается реализация мер социальной поддержки, направленных на подготовку школьников к новому учебному году. Особое внимание уделяется детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям с инвалидностью и ребятам, чьи родители погибли в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для детей из многодетных семей предусмотрена ежегодная компенсация стоимости школьной формы в размере 3 000 рублей, а также дополнительная денежная выплата, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума (19 302 рубля на 2025 год). Эти выплаты предоставляются в беззаявительном порядке, если родители уже оформляли их ранее.

Семьи с доходом ниже прожиточного минимума также могут получить подарок первокласснику — рюкзак со школьными принадлежностями. В этом году в Реутове набор получили более 2 тыс. детей. Комплект дополнен новыми полезными предметами — в том числе ланчбоксом и стаканом-непроливайкой.

Семьи, где воспитываются дети с инвалидностью, получают ежегодную выплату в размере 13 020 рублей на питание и одежду.

Социальная поддержка в Реутове также реализуется в рамках всероссийской благотворительной акции «Собери ребенка в школу». К акции присоединяются неравнодушные жители города, передавая школьные принадлежности детям из нуждающихся семей. Так, участники дарят школьникам тетради, ручки, карандаши, альбомы и многое другое — все, что поможет уверенно начать учебный год.

Таким образом, Реутов демонстрирует комплексный подход к обеспечению равного доступа к образованию и созданию комфортных условий для каждого ребенка. Забота о подрастающем поколении остается приоритетом социальной политики в городе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.