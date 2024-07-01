Более 2 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 24 по 30 июня парки Подмосковья посетило более 2 млн человек, что на 8 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в субботу. Более 384 человек побывало в парках 29 июня. За все выходные дни посещаемость составила более 701 тыс. человек.

Самыми посещаемыми парками за прошедшую неделю стали парк Пехорка в Балашихе (92 тыс.чел); парк Толстого в Химках (56 тыс.чел); парк Сестрорецкий в Клину (53 тыс.чел); парк Мира в Мытищах (46 тыс.чел); Центральный парк в округе Пушкинский (45 тыс. чел.).

27 июня состоялся ежегодный форум директоров парков Подмосковья на территории лесопарка Шишкин лес г. о. Истра. На форуме обсуждались такие вопросы как: содержание и сохранение зеленых насаждений, содержание парковых территорий, привлечение коммерческих структур и формированию внебюджетных доходов в парках Подмосковья.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 24 по 30 июня составила 22,19 тыс. человек, а пляжи посетило 187 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.