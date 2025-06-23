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Более 175 тыс человек присоединились к весеннему сезону акции «БумБатл»

Свыше 175 тыс. человек присоединились к весеннему сезону Всероссийской акции «БумБатл». Всего участники собрали 480 тонн макулатуры, сообщает пресс-служба экологического движения «Экосистема».

Волонтеры движения совместно с маскотами БумБоем и БуМашей посетили ключевые спортивные мероприятия страны, рассказывая о важности раздельного сбора отходов и сдачи макулатуры на переработку.

Победителями семейного зачета стали Семья Матвея Кашубы из Амурской области (18,8 тонн макулатуры), семья Екатерины Брегеды из Республики Адыгея (1 тонна) и семья Натальи Исмаметовой (1 тонна).

Победу в личном зачете одержали Мария Чичканова из Тамбовской области (2 тонны), Валентина Митяева из Белгородской области (1,1 тонна) и Анастасия Стихина из ЯНАО (300 кг).

В числе лидеров по регионам оказались Москва, Татарстан, Кировская область и Магаданская область. А в рейтинге по Арктике первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ.