Более 170 елочных базаров будут работать в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье начинается подготовка к Новому году. В регионе планируется организовать 178 елочных базаров, где каждый сможет выбрать свою идеальную новогоднюю красавицу. В продаже будут деревья, в том числе от поставщиков из Московской и Владимирской областей, а также Пермского края. На площадках представят и традиционные еловые лапники, композиции в корзинах или кашпо и другие варианты для создания праздничного настроения. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

В ведомстве сообщили, что все официальные елочные базары будут обеспечены сертификатами качества и сопроводительной документацией. Так покупатели смогут убедиться, что каждое дерево заготовлено официально, прошло проверку и сортировку, имеет подтвержденное происхождение, а также соответствует установленным требованиям к реализации хвойной продукции. Для удобства уже работает интерактивная карта на портале «Мой АПК» — здесь каждый найдет адрес ближайшего елочного базара.

С развитием современных форматов торговли в регионе появляются и другие площадки, где представлен широкий ассортимент хвойных. Например, приобрести живые ели жители могут в 124 торговых центрах Подмосковья. Популярной остается и онлайн торговля — на маркетплейсах также можно заказать живое дерево с доставкой или самовывозом, в регионе работает более 8,5 тысяч пунктов выдачи. Развитие новых форматов делает подготовку к празднику комфортнее — выбрать свою новогоднюю елку можно рядом с домом, по пути с работы или даже не выходя из квартиры.

Сотрудники Министерства совместно с представителями правопорядка и администраций муниципалитетов будут проводить работу по пресечению незаконной торговли, в том числе хвойными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.