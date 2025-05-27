Более 1,7 тыс патрулирований провели в лесах Подмосковья за последнюю неделю

Сотрудники лесной охраны Подмосковья вместе с сотрудниками МВД и МЧС, представителями администраций городских округов за прошедшую неделю в ходе патрулирований выявили 36 фактов нарушений 21 случай правил пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Во всех моментах были выписаны административные протоколы и штрафы», — рассказал исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Рейды были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенным к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона.

Основными нарушениями стали разжигание открытого огня под кронами деревьев, а также неосторожное обращение с огнём на лесных участках.

За разведение костров в неположенном месте нарушителей ждут штрафы:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических — до 2 млн рублей.

возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.