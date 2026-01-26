сегодня в 17:23

Более 1,7 тыс коммунальщиков и 360 машин готовы к циклону в Красногорске

В Красногорске более 1,7 тысячи коммунальных работников и свыше 360 единиц техники переведены на усиленный режим работы из-за ожидаемого циклона 26 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Согласно прогнозу синоптиков, вечером 26 января на территорию Подмосковья, включая Красногорск, придет новый циклон. Ожидается, что снегопад продлится до двух суток. По поручению главы округа Дмитрия Волкова коммунальные и дорожные службы переведены на усиленный режим работы.

В уборке снега задействованы более 1,7 тысячи сотрудников МБУ «Красногорская городская служба», управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Для расчистки территорий подготовлено свыше 360 единиц техники, включая погрузчики, тракторы и самосвалы.

В первую очередь очищаются дороги, по которым движется общественный транспорт, тротуары, подходы к жилым домам и социальным объектам, а также проезды к контейнерным площадкам. Для обеспечения безопасности дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами.

Администрация округа просит жителей соблюдать осторожность и по возможности ограничить использование личного транспорта во время снегопада.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.