Более 160 нестационарных торговых объектов демонтировали в Люберцах в 2025 году

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с заместителями проверил содержание коммунальными и дорожными службами территории под эстакадой Мальчики, вдоль Октябрьского проспекта, на станции «Люберцы-1», сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Замечания есть — это касается и наличия мусора, граффити, необходимости уборки смета. Поручил коллегам все выявленные недостатки в кратчайшие сроки устранить», — отметил Владимир Волков.

Во время обхода территории отдельное внимание уделили состоянию торговых объектов.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжаем активную работу по приведению сферы торговли в порядок. С начала года уже демонтировали 167 несанкционированных нестационарных торговых объектов», — подчеркнул глава Люберец.

Напомним, всего до конца года на территории городского округа Люберцы планируется снести 170.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вся торговля, которая находится вне зоны уплаты налогов, вне зоны легального трудоустройства, не приветствуется.

«В торговле мигранты у нас не могут работать. Если они не могут работать, то и нестационарные торговые объекты <…> — тоже, собственно говоря (закрыты для работы мигрантов — ред.), это звенья одной цепи», — сказал Воробьев.

