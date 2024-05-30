Более 150 человек пришли на выездную администрацию в Реутове

Встреча в формате выездной администрации прошла в школе № 10, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Реутов.

«Выслушал каждого желающего рассказать о своей проблеме в индивидуальном порядке. Вопросы традиционно касались сфер ЖКХ, благоустройства, строительства, ремонта автомобильных дорог, безопасности и образования. Многие жители нашего наукограда приходили уже со своими предложениями. Со всеми пообщался и поручил своим заместителям разобраться с каждой ситуацией отдельно. С некоторыми активными реутовчанами, чьи проблемы требуют более детального изучения, будем поддерживать связь. Кроме этого, договорился лично проверить состояние отдельных территорий с выездом на место», — говорится в сообщении.

Встреча получилась насыщенной. В мероприятии приняли участие более 150 человек», — отметил глава Реутова Филипп Науменко.

Следующая встреча в таком формате пройдет в июне. Следите за анонсами в официальных аккаунтах главы и администрации городского округа Реутов.

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