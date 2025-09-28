Более 150 человек приняли участие в мотопробеге к 244-летию Подольска

Подольские мотоциклисты завершили сезон масштабным мотопробегом. В преддверии 244-летия Подольска 27 сентября по главным улицам округа проехали более 150 мотоциклистов. Подольские байкеры, известные своей активной гражданской позицией и поддержкой участников спецоперации, стали главными действующими лицами этого патриотического мероприятия, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня мы не просто закрываем мотосезон — мы отдаем дань уважения героям, которые подарили нам мирное небо. Это дань памяти и гордости за нашу страну, за нашу Великую Победу, которой в этом году исполнилось 80 лет», — сказал президент Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» городского округа Подольск Дмитрий Гончаров.

Стартовал и финишировал мотопробег у ТРК «Кварц», где участников и зрителей угощали солдатской кашей и горячим чаем.

«За моими плечами 31 мотосезон. И каждый из них — это история, написанная ветром и дорогой. Я состою в мотосообществе „Мотоветер“. С 15 лет живу мотоциклом — это не просто средство передвижения, это моя жизнь, и за сезон я проезжаю порядка 20 тысяч километров, впитывая в себя каждый километр свободы», — сказал житель Подольска Олег Куколов.

