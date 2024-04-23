Более 150 человек посетили день открытых дверей «Мособлэнерго» в МЭИ

Более 150 человек посетили день открытых дверей «Мособлэнерго», состоявшийся 20 апреля в Московском энергетическом институте (МЭИ). В этом году мероприятие прошло под эгидой Года Семьи, объявленного президентом РФ. Поэтому «Мособлэнерго» пригласило на день открытых дверей не только будущих абитуриентов, но и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Перед гостями выступил первый заместитель гендиректора «Мособлэнерго» Дмитрий Якубов, который поблагодарил всех собравшихся за проявленный интерес к мероприятию и познакомил будущих абитуриентов МЭИ с возможностями, которые компания предлагает ребятам как во время прохождения обучения, так и по его завершению.

Директор института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир Тульский также поприветствовал гостей мероприятия и подчеркнул, как важно принять верное решение при выборе профессии.

В этот день семьи были не только в зале, но и на сцене — перед собравшимися выступили действующие специалисты «Мособлэнерго», чьи дети сейчас учатся в МЭИ и сразу после обучения планируют прийти в профессию, стать частью большой энергетической семьи.

Представители управления по работе с персоналом рассказали о целевом обучении по направлению от предприятия и возможностях, которые компания может предоставить студентам МЭИ как по прохождению производственной практики, так и по дальнейшему трудоустройству.

Ответственный секретарь приемной комиссии МЭИ Софья Государева рассказала собравшимся про порядок поступления и подачи документов в МЭИ.

Участники Школы «Юный энергетик» МЭИ подготовили научно-развлекательную программу для будущих абитуриентов. В ходе Дня открытых дверей представители «Мособлэнерго» также провели для ребят серию различных конкурсов, будущие студенты разгадывали ребусы, а также принимали участие в викторине, в которой предстояло продемонстрировать свои интеллектуальные способности и знания по основам электроэнергетики. За правильные ответы гости мероприятия получали стикеры, которые можно было обменять на памятные подарки в специальном киоске.

День открытых дверей «Мособлэнерго» проводится в НИУ «МЭИ» ежегодно и традиционно привлекает внимание сотен выпускников школ и колледжей Москвы и Подмосковья. На этот раз, в Год семьи, встреча прошла в уютной и почти домашней атмосфере — ведь поддержка семьи и окружения — это один из ключевых факторов при выборе профессии.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.