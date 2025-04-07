Более 15 тыс заявлений на экстренную соцпомощь подали на портале Подмосковья

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 15 тыс. заявлений на оформление экстренной социальной помощи. При расчете учитываются доходы за три календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявки. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Онлайн-услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Оформить экстренную соцпомощь могут жители Московской области, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, например, инвалидность, безработица, малообеспеченность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, в случае, если доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума в регионе, установленную на душу населения.

В услуге работает умный сервис, который позволяет заявителю предварительно рассчитать уровень среднедушевого дохода семьи.

Получить экстренную социальную помощь можно один раз в год.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.