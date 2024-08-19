Более 130 км минерализованной полосы обустроили в лесах Клина

В Московском регионе продолжается выполнение противопожарных мероприятий в лесах, в том числе проводится устройство минерализованных полос. Это дополнительные барьеры для огня. Они позволяют не допустить распространения возгорания на большие площади и не дают перейти огню на лесной фонд с полей или земель иных категорий. В Клинском лесничестве обустроено 137 км полосы — это 90% от планируемого. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты Комлесхоза в этом году уже создали свыше 1 600 километров минполос — это более 93% от годового плана. А в 12 из 19 филиалах ГКУ МО «Мособллес» эти работы выполнены полностью.

В Клинском лесничестве обустроено 137 км полосы — это 90% от планируемого.

Специалисты проводят опашку трактором вокруг хвойных лесосек, вдоль дорог по границе с полосой отвода, вокруг хвойных молодняков и лесных культур шириной не менее 1,4 м.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.