Более 1,2 тыс рекламных конструкций убрали в лесах Подмосковья с января

С начала 2025 года в подмосковных лесах было демонтировано 1 227 различных рекламных конструкций — баннеров, плакатов и растяжек. Незаконно размещенную рекламу на деревьях лесничие обнаруживают во время патрулирования земель лесного фонда, обращая особое внимание лесным земельным участкам, граничащим с садовыми товариществами и населенными пунктами, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Практически все они были закреплены на живых деревьях — прибиты гвоздями, прикручены саморезами или проволокой», — рассказал врио председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Именно здесь чаще всего недобросовестные рекламодатели крепят свои таблички с предложениями различных услуг или товаров, которые могут заинтересовать местных жителей.

Крепление на деревьях объявлений таким образом способствует тому, что в древесину проникают споры грибов и вредные насекомые. Все это разрушает древесину, мешает деревьям развиваться нормально, приводит к их повреждению деревьев, делает уязвимыми для насекомых-вредителей и болезней леса.

Лидеры по борьбе с рекламой в лесу: Орехово-Зуевский филиал ГАУ МО «Мособллес» — сотрудники филиала убрали с территории лесного фонда 371 рекламную табличку, Виноградовский филиал — 164 рекламные таблички, Ступинский филиал — 92 таблички, Шатурский филиал — 79 табличек, Клинский филиал — 75 табличек.

За незаконное размещение рекламы на деревьях предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ. Суммы штрафов составляют: для граждан — до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 000 рублей, для юридических лиц — до 300 000 рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.