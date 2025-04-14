Более 12 тыс онлайн-заявлений на получение справок по соцуслугам подали на портале

С начала года комплексной услугой «Справки Минсоцразвития МО» на портале госуслуг Подмосковья воспользовались более 12 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

В рамках онлайн-услуги можно получить справки о предоставлении пособий, компенсаций и иных видов соцподдержки, а также справку о среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи. Чтобы получить услугу, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, указать цель обращения и заполнить электронную форму.

Получить справку для получения бесплатной юридической помощи помогает умный сервис. Он автоматически рассчитает период, за который нужно предоставить справку о доходах заявителя и членов его семьи.

Услуга предоставляется бесплатно. В случае положительного решения выбранную справку направят в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.