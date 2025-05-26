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Более 1,2 тыс га территории Шаховской обработают от борщевика Сосновского

В Шаховской сотрудники МБУ «Благоустройство» начали масштабную работу по борьбе с борщевиком на территории округа. Общая площадь, подлежащая обработке, составляет 1 260 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Борщевик Сосновского — многолетнее растение, которое может достигать высоты до 3 м и представляет серьезную опасность для здоровья человека в период своего вегетативного развития. Его распространение требует незамедлительных и эффективных мер по уничтожению, чтобы защитить жителей и сохранить экологическое равновесие.

Для достижения максимального эффекта используются различные методы, которые подбираются с учетом степени поражения участка, близости населенных пунктов и особенностей рельефа:

химическая обработка — применяется специальное оборудование, включая авиационный способ орошения, для распыления эффективных составов, способных уничтожить борщевик на корню;

механические методы — покос и выкорчевывание сорняка, которые помогают предотвратить его распространение и снизить численность растения.

Главная задача — не допустить дальнейшего распространения борщевика, который представляет угрозу для здоровья жителей и может нарушить природный баланс в округе.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности и комфортных условий проживания для всех жителей муниципального округа Шаховская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.