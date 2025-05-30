Более 110 тысяч жителей Москвы стали участниками проекта #яПомогаю

«Авито» запустил на платформе бейдж #яПомогаю, который будет отображаться в аккаунтах людей, которые поддержали деньгами благотворительные фонды или приняли участие в других целевых сборах, организованных сервисом, передает пресс-служба компании.

В описании к значку у каждого человека будет обозначен его личный вклад в добрые дела. Такой значок уже появился в профилях 782 тыс. пользователей, 110 294 из них — из Москвы.

На данный момент абсолютным рекордсменом по числу пожертвований является пользователь из Кемеровской области, который помог людям, животным или планете уже 515 раз, а по сумме лидирует пользователь из Москвы, направивший на благотворительность уже более 114 тысяч рублей.

«Каждый добрый поступок имеет значение, и наша цель — показать это пользователям. Многие люди хотят делиться своей поддержкой и вдохновлять других. И теперь у них есть для этого простой и понятный способ. Бейдж #яПомогаю — это не просто значок, это знак признания и благодарности каждому, кто использует инструменты „Авито“ для поддержки других», — поделился руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.

Чтобы получить бейдж, можно, например, пожертвовать деньги на приобретение оборудования для «ЛизаАлерт», финансово поддержать благотворительные фонды в проекте «Знак добра»или оказать материальную помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях («Экстренная помощь»).

По количеству пользователей, получивших бейджи, в топ-5 регионов вошли Москва (110 294 человек), Санкт-Петербург (53 048), Московская область (35 729), Краснодарский край (33 985) и Татарстан (17 825).