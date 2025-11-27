Более 100 участников собрал форум родительских сообществ Подмосковья

27 ноября в Национальном центре «Россия» состоялся Московский областной форум родительских сообществ «Вместе — сильнее: родители Подмосковья объединяются». На одной площадке встретились 120 участников — председатели и заместители председателей муниципальных родительских комитетов со всего региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Форум родительских сообществ „Вместе — сильнее“ становится важным событием, которое объединяет родителей, педагогов и представителей власти. Совместными усилиями мы создаем условия для качественного воспитания детей, обеспечиваем поддержку семей и развиваем систему взаимодействия всех участников образовательного процесса», — отметила первый замминистра образования Московской области Лариса Сулима.

Основной темой форума стала организация и развитие деятельности родительских комитетов региона. Ключевая цель — укрепление взаимодействия с родительским сообществом в вопросах воспитания подрастающего поколения, сохранения и продвижения традиционных российских духовно‑нравственных ценностей.

«Родители играют ключевую роль в формировании будущего наших детей. Мы гордимся активностью родительских сообществ региона, их инициативностью и стремлением улучшать образовательную среду. Объединяя усилия, мы можем сделать обучение комфортнее, эффективнее и полезнее для каждого ребенка», — объяснила председатель регионального родительского комитета Московской области Анастасия Снегурова.

В рамках форума участники познакомились с лучшими практиками работы родительских комитетов, обменялись опытом реализации воспитательных инициатив, а также обсудили планы работы на 2026 год.

«Сегодня родительские комитеты — это не просто помощники школы, а полноценные участники воспитательного процесса. Наш форум — возможность увидеть, как много мы можем сделать вместе», — поделилась председатель регионального отделения «Движение Первых» Московской области Анастасия Бочарова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.