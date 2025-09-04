Более 100 новых педагогов пришли работать в школы Долгопрудного за последние два года

Благодаря инициативам фракции «Единая Россия» в муниципальном совете городской округ Долгопрудный дает работникам образования максимальный спектр соцподдержки — от ежемесячных выплат до возможности приобрести собственное жилье. Только за последние два года в образовательные учреждения удалось привлечь более 100 педагогов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Учитель начальных классов школы № 7 Анна Фоменкова работает в Долгопрудном с 2022 года — пришла сюда после окончания учебы. Как молодой специалист педагог получила выплату 50 тысяч рублей по окончании первого года работы, и 100 тысяч — отработав второй. Сейчас учитель получает ежемесячную надбавку к зарплате в сумме 6000 рублей. Кстати, именно в долгопрудненской школе Анна встретила свою судьбу — ее муж Дамир Аблеев работает здесь учителем информатики. Супруги живут в комнате, полученной по программе социального найма. Анна подчеркивает, что это огромная помощь молодой семье, в год жилье им обходится около 30 тысяч рублей — конечно, снять даже небольшую комнату в аренду по рыночной цене было бы невозможно. Соседи по просторной трехкомнатной квартире — тоже педагоги из других школ Долгопрудного. Сейчас Анна и Дамир думают об оформлении социальной ипотеки — пока выясняют алгоритмы действий и список документов.

«На 1 сентября 2025 года социальную ипотеку смогли оформить уже 19 сотрудников образовательных учреждений городского округа, из них трое — воспитатели детских садов. Самая востребованная мера соцподдержки в округе — предоставление служебного жилья в коммерческий найм, ей воспользовалось 96 педагогов, — рассказал депутат Совета депутатов от „Единой России“ Дмитрий Балабанов.

Список мер поддержки работников сферы образования в Долгопрудном расширяется. На сегодня 109 педагогов из 11 городских школ получают компенсацию за оплату съемного жилья — 20 тысяч рублей в месяц, но, когда заявление пишут два супруга-педагога, им предоставляется выплата 30 тысяч рублей на семью. Предусмотрена выплата и учителям, подготовившим мультибалльников, — 150 тысяч рублей (с начала 2024 года ее получили девять человек). 36 молодых педагогов Долгопрудного за последние 3 года получили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. И 12 специалистов — по 100 тысяч рублей. Также 65 молодых педагогов ежемесячно получают доплату к зарплате в размере 6000 рублей.

Учитель математики школы № 16 Юлия Бабина с семьей переехала в Долгопрудный из Липецкой области в начале 2024 года. В первый год работы учитель получала 20 тысяч рублей в качестве компенсации за аренду жилья, со второго года сумма составила уже 30 тысяч. Сейчас Юлия Бабина оформляет социальную ипотеку: сертификат на покупку недвижимости уже получен, семья выбирает подходящую квартиру.

С 2025 года в сфере образования Московской области также введена новая категория — молодые работники. Это студенты колледжей или вузов, которые пошли работать в школу еще во время учебы. Для них установлена дополнительная выплата (сверх зарплаты) — 3000 рублей ежемесячно.

«Народная программа „Единой России“ в Долгопрудном отрабатывается по плану благодаря налаженной системе контроля партийцами. Так, к новому учебному году в городском округе открылись новый корпус школы № 11 и пристройка к гимназии № 13, распахнула двери после капитального ремонта школа № 7. Также открыт новый долгожданный детский сад в микрорайоне Центральном, рассчитанный на 155 малышей. Наша задача — создать для педагогов максимально комфортные условия, чтобы они оставались у нас надолго, строили свою карьеру и жизнь в регионе», — прокомментировал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Долгопрудный Олег Сотник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.