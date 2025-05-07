Более 100 кустов сирени высадили в парке Люберец

В поселке Томилино городского округа Люберцы в рамках международной акции «Сад памяти» высадили более 100 кустов сирени в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция прошла на территории парка Лапса. В ней приняли участие депутаты Мособлдумы и окружного Совета депутатов, представители ветеранских организаций, юнармейцы и жители Томилино.

«Это мероприятие посвящено сохранению памяти о героях, которые подарили нам Великую Победу. Оно объединяет людей разных поколений в благодарности и уважении к истории. Совместными усилиями было высажено более 100 кустов сирени», — отметил начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский» Николай Самара.

Он добавил, что всех желающих приглашают принять участие во Всероссийской патриотической акции «Сирень Победы» 7 мая по следующим адресам: в 10:00 — д. Островцы, ул. Полевая, вблизи д. 20 и в 11:00 — п. Октябрьский, ул. Школьная, вблизи д. 2.

«Благодарим всех, кто принял участие в этом добром деле, за неравнодушие и вклад в сохранение исторической памяти», — подытожил Николай Самара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.