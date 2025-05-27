Более 10 тыс жителей Солнечногорска выбрали объект благоустройства

Во Всероссийском голосовании участвуют три проекта округа Солнечногорск: сквер возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард», яблоневый сад в Смирновке рядом с домом № 7 и территория вокруг Спасского храма в поселке Андреевка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Победившие территории станут объектами комплексного благоустройства. Например, при выигрыше сквера возле ФОКа «Авангард» здесь проведут масштабное озеленение, обновят покрытия, установят современные системы освещения и новые элементы малых архитектурных форм. Для удобства отдать голос можно онлайн на платформе «Госуслуги» или офлайн на мероприятиях города с помощью волонтеров.

«Я благодарен каждому жителю, кто уже проголосовал и проявил активную гражданскую позицию. Ваш выбор — это вклад в будущее нашего округа, в создание комфортной и красивой среды для жизни», — отметил глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на улучшение городской инфраструктуры и создание удобных общественных зон.

Голосование продлится до 12 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.