Более 1 млн человек уже проголосовали на выборах депутатов в Москве

В пятницу в столице стартовали выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина. В голосовании приняли участие уже более 1 млн москвичей, сообщается на сайте мэра столицы.

Большинство граждан выбрали электронный формат голосования. Этим способом воспользовались порядка 1 млн человек, из которых 43 тыс. отдали свой голос при помощи электронных терминалов на избирательных участках. Еще почти 8 тыс. человек проголосовали с помощью бумажного бюллетеня.

Голосовать на выборах могут все совершеннолетние москвичи, у которых есть постоянная регистрация в столице. Для волеизъявления доступен любой способ. Проголосовать в электронном формате можно онлайн и с помощью терминалов на избирательных участках.

Они будут работать с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00. Москвичи могут проложить к любому из избирательных участков маршрут на интерактивной карте.

Проголосовать онлайн можно на странице elec.mos.ru. Для этого у избирателя должна быть полная учетная запись на mos.ru.

Бумажный бюллетень выдадут, если гражданин заранее подал заявку на портале mos.ru или в ТИК.

Также среди участников электронного голосования разыграют призовые баллы акции »#ВыбираемВместе2024 — Москва». Победителей уведомят о выигрыше с помощью СМС.