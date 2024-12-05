сегодня в 20:08

Боксер Кевин Джонсон провел тренировку в спецназе «Сатурн» ФСИН в Москве

Известный американский боксер Кевин Джонсон прошел курс молодого бойца в отделе специального назначения «Сатурн» ГУ ФСИН России по Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ОСН „Сатурн“ регионального ГУФСИН боксера ждала настоящая проверка на прочность», — говорится в сообщении.

Американцу необходимо было преодолеть полосу препятствий, разобрать и собрать автомат Калашникова, а также продемонстрировать свои физические возможности на татами.

Руководитель «Сатурна» Борис Николаев ознакомил Джонсона с требованиями к физической подготовке сотрудников и рассказал о необходимых навыках для успешного выполнения задач спецназа.

Боксер провел для спецназовцев открытую тренировку, на которой продемонстрировал свои фирменные удары и отработал наиболее эффективные приемы.

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