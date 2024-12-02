17-летняя чемпионка мира по шахматам рассказала о подготовке к турниру

Шахматистка из Петербурга Ольга Карманова стала чемпионкой мира среди спортсменок до 18 лет, одержав победу на турнире в Бразилии. 11-классница поделилась подробностями своей подготовки к ключевому матчу, рассказала о том, каким образом навыки, приобретенные в шахматах, помогают ей в учебе, а также обсудила способы популяризации этой интеллектуальной игры, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Девушка призналась, что перед последним турниром у нее возникла проблема психологического характера. Ей было трудно сосредоточиться, поскольку она осознавала, что победу нужно заполучить любой ценой. Карманова отметила, что эмоциональное напряжение нарастало, и подготовка была достаточно непростой. Она добавила, что после полуторачасовой работы с тренером, он предложил шахматистке сделать перерыв, чтобы «перезагрузиться» перед важным матчем.

Карманова поделилась, что такие качества, как собранность и ответственность, пришли именно благодаря занятиям шахматами. Она отметила, что они помогают не только в школе, но и в повседневной жизни, где девушка также старается ответственно подходить к принятию решений.

Девушка отметила, что интерес к шахматам в России в последнее время увеличился. Она также рассказала, что старается внести вклад в популяризацию шахмат.

По ее мнению, людям не хватает «зрелищности» для того, чтобы по-настоящему увлечься наблюдением за этой игрой, ведь неподготовленному зрителю может быть тяжело наблюдать за классической партией, длительность которой может достигать до пяти часов.

Однако существуют такие форматы шахмат, как блиц и рапид, которые являются более эффектными с точки зрения зрелищности, заключила Карманова.