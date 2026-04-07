Боярский: принятые меры против мошенничества в Сети дали свои плоды

Принятые меры в сфере интернета помогли бороться с кибермошенничеством. Инструменты пригодились не только правоохранительным органам, но и гражданам, заявил председатель комитета Госдумы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Он подчеркнул, что весь прошлый год комитет, Минцифры и администрация президента посвятили борьбе с мошенническими действиями в интернете. Правительство в сжатые сроки приняло большой пакет мер, направленных против этого деструктивного явления, которое захлестнуло Россию.

«С вступлением в силу в сентябре 2025 года нового положения, мы впервые аккуратно фиксируем не рост, а стабильное снижение количества таких преступлений», — сказал Боярский на 16-м Российском форуме управления интернетом.

Он также добавил, что принятые меры принесли свои плоды. Они дали инструмент не только правоохранительным органам, а также рядовым гражданам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.