Боец СВО после возвращения домой стрелял из невидимого гранатомета

Участник спецоперации на Украине по имени Вадим отправился домой после того, как был ранен на фронте. Вернуться к мирной жизни ему помог психолог, сообщает «ФедералПресс» .

Военнослужащий вспомнил, как после возвращения из зоны СВО он пошел гулять в парк. Когда в 150 метрах от военного начала проезжать «Газель», он по привычке стал готовиться вести огонь из гранатомета.

«Я автоматически вскинул руки, как будто у меня на плече был гранатомет, делаю поправку на ветер и стреляю несуществующим гранатометом. Не знаю почему, но так среагировал. Она неожиданно появилась», — поделился боец.

Вадим отметил, что следовал рекомендациям психолога и записывал волнующие его моменты. После этого военный больше не сталкивался с ситуациями, подобными инциденту с «Газелью», признался фронтовик.