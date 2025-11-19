Благоустройство в Барабаново городского округа Кашира продолжается

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин совместно с командой и жителями деревни Барабаново провели обход территории, чтобы лично ознакомиться с результатами работ и услышать мнения местных жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Основное внимание было уделено мнению жителей, которое считается приоритетным. В этом году в деревне выполнено комплексное благоустройство во дворах домов № 8, 9, 10 и 12 по улице Ленина: заасфальтированы внутридворовые проезды, созданы дополнительные парковочные места, что повысило комфорт и удобство проживания.

Также решена вопрос с освещением дорожки, ведущей к школе: установлены уличные фонари, благодаря чему маршрут стал более безопасным и удобным для пешеходов.

Планируется провести в 2026 году еще один субботник для очистки сквера, расположенного на этой территории, от поросли и мусора.

Во время обхода Роман Пичугин дал поручение проработать решение проблемы подтопления территории возле дома № 4 по улице Ленина.

Работы по благоустройству сельских территорий будут продолжаться, а главное — будут учтены мнения и пожелания жителей.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.